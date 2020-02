L'avanzatissimo sistema di carico del Tesla Cybertruck cambierà il mercato

Il CEO di Tesla, il popolare Elon Musk, ha rivelato che il Tesla Cybertruck arriverà sul mercato con dei sensori di carico e di trazione, che mostreranno al conducente i dati in tempo reale per aiutarlo a capire in che modo i carichi extra possono influenzare il pick-up e l'esperienza di guida.

Musk l'ha confermato tramite una serie di tweet, nei quali ha menzionato altri strumenti a disposizione del veicolo, come laser blade lights da 82 pollici di larghezza, e cioè dei fari anteriori particolarmente potenti:"Si, mostrerà anche in tempo reale i cambiamenti all'accelerazione massimale, alla frenata, alla sterzata, alla velocità in pendenza e relativa autonomia, alle modifiche in base all'elevazione e all'impatto del carico e del traino sull'accelerazione."

Siamo davanti a tecnologia molto interessante perché, conoscendo in tempo reale le prestazioni del Cybertruck tenendo conto di tutte le variabili, sarà possibile fare gli aggiustamenti necessari per assicurarsi un'esperienza di guida sicura e ottimale. I dati a schermo saranno utili nel caso di una curva stretta, di un sorpasso con carico pesante, o di una ripida discesa con rimorchio agganciato. Siamo curiosi poi di vedere l'autonomia e l'impatto di tutte le differenti condizioni esterne su di essa.

In ogni caso il pick-up della casa californiana riuscirà a garantire una perfetta esecuzione di ogni compito che richieda possente forza bruta. Nella variante Tri-motor riesce infatti a scattare da 0 a 96 km/h in appena 2,9 secondi, nonostante l'enorme massa della quale dispone e della carrozzeria costruita in acciaio rinforzato. Inoltre, questa versione top da 69.900 dollari, avrà un'autonomia di almeno 800 km per singola carica, grazie ad un enorme pacco batterie con ricarica rapida fino a 250 kW.

Per tutte queste sue qualità il veicolo è già stato preso in considerazione da un sindaco di una città del Messico, che ha ordinato addirittura 15 esemplari del pick-up per renderli disponibili alla Polizia locale.