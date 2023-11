Avantier, in Italia il super quadriciclo che sfida Citroen e Fiat: quanto costa?

Il mondo dei quadricicli elettrici si sta pian piano popolando di nuovi modelli, soprattutto dopo il boom della Citroen Ami e della Fiat Topolino presentata di recente, vista a EICMA 2023. Alla fiera milanese abbiamo visto anche la nuova CENNTRO Avantier di cui vogliamo parlarvi.

La piccola vettura è tecnicamente un quadriciclo cargo, presenta infatti due soli posti a sedere e un grande bagagliaio - decisamente più ampio della media. Abbiamo infatti ben 700 litri a disposizione, inoltre a differenza di tanti concorrenti eccellenti la Avantier sembra un’automobile classica a tutti gli effetti, senza compromessi a livelli di abitabilità e comfort (del resto ricorda moltissimo la Wuling Mini EV, un modello che ha spopolato in Cina). La sua lunghezza è di 2.980 mm, la sua larghezza di 1.496 mm, l’altezza invece è pari a 1.637 mm. Proprio l’altezza è il punto di forza della vettura: grazie a un divisorio interno, il bagagliaio può essere riempito fino al tetto, inoltre a livello di comodità anche le persone più alte non avranno alcun problema.

Per guidare la CENNTRO Avantier è necessaria la patente B, il suo motore a magneti permanenti da 14 kW (massimo 20 kW) infatti può arrivare a 90 km/h, la massima pendenza che si può affrontare è del 26%. Buona anche l’autonomia: 182 km con una carica. La batteria è da 13,9 kWh e funziona a 220 V, sul muso è presente una porta di ricarica AC che permette di ricaricare l’auto a casa come alle colonnine pubbliche in 8 ore dallo 0 al 100%.

Il sistema frenante prevede dei freni a disco all’anteriore e dei freni a tamburo al posteriore, in generale la dotazione è alquanto ricca, abbiamo infatti la chiusura centralizzata, la retrocamera, il servosterzo elettrico EPS, i comandi al volante, il condizionatore freddo/caldo manuale, l’ABS, finestrini elettrici, 2 porte USB per la ricarica del cellulare, l’airbag sul lato guidatore, l’assistente per la partenza in salita, la frenata rigenerativa e i sensori di parcheggio. Un quadriciclo che non scende a compromessi e non esagera neppure sul fronte del prezzo, almeno visti i listini attuali: la CENNTRO Avantier costa in Italia 13.992,18 euro IVA inclusa, si può però avere anche a 199 euro al mese. Al momento i fondi Ecobonus per questo tipo di vetture sono terminati ma presto ne arriveranno di altri, sarà così possibile abbassare il prezzo del modello di 3.000-4-000 euro. Attualmente la CENNTRO Avantier è distribuita in Italia da Campello Motors.