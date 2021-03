Avante Design sta sviluppando un kit per rivoluzionare la BMW M4

La casa di tuning che risponde al nome di Avante Design sta lavorando sodamente per portare sul mercato un kit carrozzeria widebody per la nuova BMW M4 (eccola di fianco al modello precedente) il quale includerà, ovviamente, un sistema per rimuovere l'enorme griglia frontale.

In fondo alla pagina abbiamo allegato una galleria di immagini per anticipare il risultato finale del marchio, e per coloro i quali desiderano tenersi il muso della vettura così com'è, sarà disponibile una variante dai ritocchi meno invasivi, mentre una seconda versione allineerà le scelte estetiche a quelle della Serie 8. Dato il clamore che si è scaturito su internet nel corso degli ultimi mesi, sappiamo già cosa sceglierà buna parte dei clienti.

Il componente più estremo del bodykit riguarda di certo i nuovi passaruota, i quali aggiungono ben 17,5 centimetri alla larghezza complessiva del bolide tedesco, ma non possiamo tralasciare il nuovo diffusore sportivo, il possente alettone sulla coda, il design muscolare e aggressivo del paraurti posteriore, il set di cerchi a raggi multipli, la rivisitazione dei fari e del cofano nonché la serie di prese d'aria all'avantreno per il raffreddamento del motore.

E' chiaro che il team abbia lavorato parecchio per restituire la sua impronta personale sulla berlina, e per coloro i quali fossero interessati all'acquisto, Avante Design ha affermato che lo stadio del progetto è nelle sue fasi finali, per cui il kit in edizione limitata sarà reso disponibile fra non molto.

Proprio quest'oggi Manhart, un'altra famosa casa di tuning, ha pubblicato le immagini preliminari dei suoi kit per le BMW M3 ed M4. In questo caso i ritocchi non saranno soltanto visivi, ma permetteranno a modelli già particolarmente rapidi di toccare livelli di performance mostruosi.