Autovelox, ecco la stretta: stop alle multe sotto i 50 km/h e altre novità

Dopo le critiche riguardanti l'istituzione di zone a 30 km/h promosse dai sindaci di Milano, Bologna e Roma, presto avverrà una stretta riguardante gli autovelox voluta dal vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Il comportamento dei cittadini nei confronti degli autovelox ha visto un'ondata di dissenso recentemente, che si è concretizzata in gruppi organizzati i quali hanno ultimamente creato qualche problema danneggiando questi dispositivi. Il gruppo ha preso il nome di Fleximan e l'ultimo caso di sabotaggio riguarda un dispositivi di rilevazione della velocità abbattuto sulla statatale di Ivrea. La causa sarebbe il presunto utilizzo degli autovelox a fini di lucro piuttosto che per migliorare la sicurezza stradale.

Nell'ambito della Conferenza Stato-Città, organo di collegamento tra governo e Comuni, è stata approvata un'intesa sulla bozza del decreto autovelox, che introduce modifiche alle regole per la collocazione di tali sistemi di rilevamento, rispetto a quanto precedentemente previsto dal Codice della strada. Il vicepremier Salvini ha ribadito la filosofia del provvedimento, sottolineando l'importanza di un approccio basato sul buonsenso e sulla concretezza, piuttosto che su ideologie.

Secondo le disposizioni stabilite nell'intesa, gli autovelox potranno essere posizionati in aree caratterizzate da un elevato livello di incidenti stradali o da difficoltà nel contestare immediatamente le infrazioni a causa di condizioni strutturali particolari. È stato inoltre definito un limite di velocità minimo al di sotto del quale i dispositivi non potranno essere utilizzati, salvo specifiche eccezioni motivate.

La stretta avverrò anche sull'istituzione delle zone a 30 km/h, lanciata in via sperimentale nella città di Bologna. Come ricorda il Mit "non è possibile sanzionare per limiti di velocità inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto, essendo necessaria in tali casi la contestazione immediata". Sulle strade extraurbane ci deve essere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo, motivo per il quale il limite dei 30 km/h potrebbe essere facilmente contestabile e dunque inapplicabile.

Su KOYOSO H7 LED 55W 15000LM Lampada Sostituzione per Alogena, 1:1 è uno dei più venduti di oggi.