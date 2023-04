Autovelox, stretta a quelli 'macina soldi', Salvini: 'Stop a chi li usa per fare cassa'

Il numero degli autovelox sulle strade italiane potrebbe a breve ridursi sensibilmente, soprattutto se il dispositivo viene usato solo per fare cassa e non come deterrente a correre. Il ministro Salvini ha promesso una stretta.

Dall'autovelox da 200 multe al giorno, a quello di Ischia che ha segnalato 1.400 infrazioni in breve tempo, sono molte le applicazioni di questi strumenti utilizzati per far rispettare il codice della strada che lasciano un po' perplessi, soprattutto se introdotti su strade dove non vi è necessità.

E' proprio contro questi autovelox che il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha promesso una stretta. Intervenendo alla Camera e rispondendo a un’interrogazione presentata dal deputato di Forza Italia Andrea Caroppo, ha spiegato: “Bisogna trovare il modo di avere bilanci più sani senza pesare sulle tasche degli automobilisti e motociclisti", per poi aggiungere: “Condivido la necessità della regolamentazione sulla collocazione degli autovelox, per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa. E lo dico forte della lotta per la sicurezza sulle strade”, ricordando che: “Il decreto interministeriale lo scorso ottobre è stato esaminato dalla Stato-Regioni e ora i tecnici del ministero delle infrastrutture e dell'interno stanno valutando gli adeguamenti alle richieste che arrivano dai comuni”.

Parole che hanno trovato l'accoglimento delle associazioni dei consumatori, a cominciare dal Codacons, che lamenta: “Troppo spesso in Italia gli autovelox vengono usati dagli enti locali come bancomat per prelevare denaro ai cittadini. Solo nel 2021,in base ai dati ufficiali sui proventi delle sanzioni stradali pubblicati dagli enti locali, gli autovelox, nelle principali 21 città italiane, hanno generato incassi per 46,9 milioni di euro”.

E quasi un quarto di tutto il malloppo è giunto nelle casse di Milano, con 12,9 milioni di euro, seguita da Genova a 6,2 milioni e Torino a 5 milioni. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, ha poi sottolineato alcuni casi decisamente particolari: “Il Comune di Melpignano in provincia di Lecce che nel 2021, grazie agli autovelox installati sul suo territorio, ha generato incassi per 4.986.830 euro, più di Roma, Firenze e Bologna. O un piccolo comune delle Dolomiti, Colle Santa Lucia (Bl), che ha incassato grazie all’autovelox oltre 552mila euro in un anno, nonostante conti meno di 360 abitanti”. Vedremo come evolverà la vicenda nei prossimi tempi.