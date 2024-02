Autovelox, 'strage' senza fine: rilevatore bruciato in Calabria, un altro segato a Spoleto

Due differenti atti vandalici stile Fleximan hanno sollevato nuovamente l'attenzione sull'ampio fenomeno che si sta sempre più diffondendo, contro i dispositivi autovelox. Anche su ultimamente le vittime riportate hanno visto anche un cartello di limite di velocità.

Da un lato, nel tranquillo Comune di Palmi, un autovelox bidirezionale appena installato lungo la statale 18 in località San Filippo è stato distrutto da ignoti nella notte tra domenica e lunedì scorsi. L'atto vandalico, ampiamente riportato dai media locali, ha scatenato una serie di polemiche e ha spinto il sindaco Giuseppe Ranuccio a condannare energicamente il gesto, definendolo "brutale e incivile" attraverso un intervento sui social media.

Dall'altro lato, un altro incidente simile è avvenuto nella cittadina di Spoleto, dove un autovelox posizionato lungo la Flaminia è stato abbattuto. Le autorità locali stanno attualmente conducendo approfondite indagini su entrambi gli eventi al fine di individuare i responsabili.

Questi episodi mettono in luce il problema più ampio degli efferati e reiterati atti di vandalismo che coinvolgono i dispositivi di controllo della velocità veicolare, attribuiti a un gruppo noto come Fleximan e che hanno destato preoccupazione in diverse zone del Paese, soprattutto nel nord Italia.

Oltre al reato di "danneggiamento dei beni pubblici", tali azioni minacciano seriamente la sicurezza stradale, mettendo a rischio la vita dei cittadini e degli automobilisti. La necessità di contrastare efficacemente questo fenomeno è diventata sempre più urgente, poiché tali atti non solo arrecano danni materiali, ma possono anche provocare gravi incidenti stradali.

E attenzione là fuori sui social media: per quanto possa sembrare eroico che qualcuno distrugga quell'autovelox dove, probabilmente, siete cascati qualche volta, la faccenda è molto seria. Sui social network invitiamo a non incoraggiare simili atti poiché, per l'ordinamento italiano, difendere tali comportamenti comporta il rischio di accusa di "apologia di reato".