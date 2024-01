Autovelox Polesine, 'Fleximan' fa l'ennesima vittima: ne ha abbattuti 8 in pochi mesi

Lo chiamano 'Fleximan', l'uomo col flessibile, ed è diventato il principale nemico degli autovelox dislocati nel Polesine, la provincia di Rovigo, nel Veneto meridionale: da maggio dell'anno scorso ne ha abbattuti ben 8, l'ultima vittima poche ore fa.

L'ultimo autovelox “azzoppato” è stato quello di Rosolina, lungo la strada Statale Romea: nella notte fra mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio, Fleximan è entrato in azione, registrando così il primo episodio del nuovo anno.

Secondo alcuni abitanti del Polesine è un vero è proprio eroe, ma ovviamente va chiamato come tale, vandalo. Qualcuno pensa sia la stessa mano ad eliminare via-via gli autovelox della zona, per altri invece sono diverse persone, in ogni caso l'autore o gli autori sono per ora ignoti alle forze dell'ordine.

A Rosolina l'ultimo autovelox eliminato è stato rinvenuto a terra la mattina di ieri, 4 gennaio scorso, a bordo strada al di là del guardrail, con il palo che sostiene il dispositivo elettronico tagliato di netto alla base.

Sulla vicenda sta indagando la polizia locale, e “l'occhio” abbattuto è il terzo messo fuori uso nella zona del Delta del Po durante le vacanze di Natale. Nella notte fra il 24 e il 25 dicembre scorsi sono finiti ko gli autovelox di Taglio di Po e di Corbola, quindi quello di Rosolina delle scorse ore.

La scia di “metallo” è cominciata precisamente la scorsa primavera, fra il 18 e il 19 maggio del 2023, quando venne abbattuto l'autovelox posizionato sulla Strada Statale 16 a Bosero, all'ingresso del paese arrivando da Ferrara.

Dieci giorni dopo fu la volta del velox posizionato sulla Strada Regionale 482, in quel di Giacciano con Baruchella, poi fra il 18 e il 19 luglio il dispositivo sulla Statale 16 a Bosaro (che nel frattempo era stato reinstallato), e infine quello di Taglio di Po fra il 7 e l'8 agosto dell'anno scorso.

Si tratta purtroppo di episodi sempre più diffusi, visto che lo scorso agosto era stato abbattuto anche l'autovelox di Cadoneghe, dispositivo da 24mila multe, che era stato fatto letteralmente saltare in aria.

Purtroppo l'Italia ha un triste primato, quello di Paese con più autovelox d'Europa, e a volte più che deterrenti sembrano posizionati appositamente per fare le multe, facendo esasperare gli automobilisti soprattutto se piazzati dove non si deve obbligatoriamente superare una determinata velocità magari su una strada a scorrimento piuttosto veloce: Salvini ha promesso una stretta, speriamo che qualcosa possa cambiare il prima possibile.