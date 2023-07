Autovelox: a cosa serve l'Osservatorio chiesto da Salvini?

Mentre da Bruxelles arriva il via libera per l'adeguamento ai carburanti alternativi, in Italia una delle più importanti novità in materia di circolazione arriva direttamente dalla commissione Affari costituzionali della Camera, dov'è stato depositato un emendamento al cosiddetto decreto Pa.

L'emendamento, che andrà a modificare il Decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, dovrebbe portare all'attivazione di un Osservatorio speciale per la vigilanza sul sistema sanzionatorio del Codice della Strada, con particolare enfasi sugli autovelox e relative sanzioni.

Questa mossa arriva non a caso dopo le reiterate dichiarazioni del ministro Salvini sugli autovelox, che auspicava una stretta a quelli "macina soldi", come del resto anche le associazioni dei consumatori.

La "multa selvaggia" è un fenomeno che il Governo ha annunciato già da tempo di voler arginare, per porre un freno a un fenomeno che porta nelle casse dei Comuni fino a 3 miliardi di euro.

Se sarà approvato, l'Osservatorio dovrebbe vigilare sulla trasparenza e sull'utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni comminate con tali apparecchiature. In particolare, si parla di un monitoraggio atto anche e soprattutto a verificare che i Comuni utilizzino tali fondi per andare a migliorare in maniera efficace la sicurezza stradale e non semplicemente per fare cassa.

Oltre alla questione autovelox, di recente il Ministro Salvini è tornato a esprimersi sulla riforma al Codice della Strada, parlando tra le altre cose anche di Alcol Lock e di Ergastolo della Patente.