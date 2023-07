Autovelox, multe a go-go in questa estate: ecco quali sono le tratte più pericolose

E' incubo autovelox per gli automobilisti italiani nel corso di questa estate 2023. Da nord a sud stanno piovendo le multe e Assoutenti ha cercato di mettere in guardia i guidatori, spiegando quali siano al momento le tratte più a rischio.

Il nuovo codice della strada prevede una stretta sugli autovelox furbetti ma fino a quando non sarà definitivamente in vigore bisognerà avere un occhio di riguardo, ancor più dell'attenzione massima che normalmente serve per circolare.

"In vista delle partenze – scrive Assoutenti attraverso il proprio sito web - i comuni aspettano di contare i soldi che incasseranno grazie alle multe elevate dagli autovelox installati sulle direttrici più utilizzate dagli automobilisti durante il periodo estivo".

Ma quali sono le strade più critiche? Partiamo dalla statale 372 Telesina che scatta al casello di Caianello dell'autostrada A1 Milano-Napoli, arrivando fino a Benevento. Vi è un tratto di 25 chilometri dove vi sono ben 7 diversi autovelox per senso di marcia, con vari limiti che sarebbero stati modificati nel tempo creando non poca confusione per gli automobilisti.

Attenzione anche alla strada statale 161 Lecce-Maglie, nel cuore del Salento, in Puglia, dove gli introiti grazie agli autovelox sono passati da 0 a 2,5 milioni di euro dal 2021 al 2022. Nel Lazio la zona più a rischio è la strada statale 213 Flacca, con ben tre autovelox per senso di marcia in soli 13 chilometri: i proventi per il 2022 sono stati più di 500mila euro.

Non va meglio in montagna, ad esempio nel comune delle Dolomiti di Colle Santa Lucia, solo 340 abitanti, dove gli incassi dalle multe sono stati di circa 350mila euro. Da segnalare infine il tratto Rovereto-Garda dove vi sono 15 postazioni autovelox, e quello Bolzano-San Candido dove invece i rilevatori della velocità sono 10.

“Purtroppo i dati dimostrano che si continua a confondere la sicurezza stradale con l’esigenza dei comuni di fare cassa – le parole del presidente di Assoutenti Furio Truzzi – Disseminare una strada di autovelox, magari posizionandoli in modo poco visibile o abbassando improvvisamente e senza motivo i limiti di velocità, non equivale a garantire la sicurezza degli automobilisti, ma sembra più un comodo espediente per stangare i cittadini attraverso le multe stradali, ottenendo così risorse per ripianare i buchi di bilancio”.

Di recente aveva fatto scalpore il caso dell'autovelox in provincia di Milano che era stato tarato male, registrando 6 km/h in più rispetto alla velocità reale, facendo piovere multe poi contestate dagli automobilisti.