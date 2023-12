Autovelox 'killer' incassa quasi 6 milioni di euro in due mesi in Svizzera

In due mesi, un autovelox svizzero è riuscito a incassare la bellezza di 5,4 milioni di franchi, quasi 6 milioni di euro. Oltre 6.800 automobilisti sono stati pizzicati tra il primo giugno e il successivo 4 agosto.

Il “radar” killer è stato installato presso la località di Tenniken, lungo l’autostrada A2 che da Chiasso arriva in Germania. Di norma in quel tratto di strada il limite di velocità è pari a 120 km/h, dunque con molta probabilità gli automobilisti abituati hanno viaggiato senza preoccupazioni; peccato che dal primo giugno scorso, a causa di un restringimento della carreggiata, il limite sia passato a 80 km/h, con l’autovelox in servizio che si è ovviamente adeguato al cambio. Proprio a causa di questo il radar ha scattato migliaia di fotografie, tutte multe che sono state confermate poiché in Svizzera la legge è intransigente in materia di limiti di velocità. Nei casi migliori, la si sfanga con una sanzione amministrativa, nei casi peggiori invece - viaggiando magari a oltre 120 km/h in tratti con limite a 80 - c’è addirittura il ritiro della patente, associato anche a una multa pecuniaria proporzionale al reddito.

A tal proposito, dei 6.800 automobilisti colti in fallo 60 hanno perso la patente e finiranno addirittura in Procura. Certo questa storia ha generato più di una polemica, spesso infatti in Svizzera si attacca la legge Via Sicura che permette alle comunità di installare autovelox praticamente ovunque. Alcune amministrazioni considerano le entrate relative alle multe delle “entrate fisse”, c’è dunque chi pensa a un modo semplice per far cassa, una polemica che si verifica spesso anche in Italia (in Veneto è stato distrutto un autovelox da 24.000 multe). Vedremo se questa nuova questione dell’autovelox killer porterà a qualche cambiamento in Svizzera.