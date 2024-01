Autovelox, l'Italia è il Paese che ne ha più di tutti in Europa

Purtroppo l'Italia si distingue per il maggior numero di autovelox installati, tant'è che ad Asti un gruppo di "vandali" ha già pensato di abbatterne un paio. I dati indicano ben 11.130 unità di rilevazione di velocità distribuite sull'intera penisola.

Questo numero supera nettamente quelli di nazioni come il Regno Unito (circa 7.700), la Germania (oltre 4.700) e la Francia (3.780). I dati sono stati riportati dal Codacons, evidenziando inoltre la crescente tendenza a compiere atti vandalici da parte dei cittadini come accennato in apertura. Questo fenomeno che si sta diffondendo in diverse regioni d'Italia, dalla Lombardia al Veneto, dal Piemonte all'Emilia Romagna e l'ultimo in Veneto per mano di un gruppo chiamato "Fleximan" (ecco invece i dati sulla vendita e diffusione delle auto elettriche in Europa).

Secondo le statistiche ufficiali del Ministero dell'Interno, nel corso del 2022, le principali 20 città italiane hanno generato un totale di 75.891.968 euro attraverso le sanzioni comminate tramite autovelox, registrando un incremento del +61,7% rispetto ai 46.921.290 euro dell'anno precedente. Firenze si è distinta come la città con i maggiori introiti da autovelox, raggiungendo la cifra di 23,2 milioni di euro, seguita da Milano (quasi 13 milioni), Genova (10,7 milioni) e Roma (6,1 milioni).

Scendendo al sud, città come Napoli hanno registrato solamente 18.700 euro di introiti nel 2022, i comuni situati nella zona del Salento hanno complessivamente incassato circa 23 milioni di euro grazie alle sanzioni derivanti dagli autovelox. Il comune di Cavallino, ad esempio, ha visto un aumento degli introiti da zero nel 2021 a 2.520.121 euro nel 2022 grazie al dispositivo di rilevazione installato sulla statale 16 Lecce-Maglie.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha commentato l'attuale situazione in Italia riguardo agli autovelox, sottolineando la crescente frustrazione dei cittadini, che si sentono gravati dalle multe stradali e dalla proliferazione di postazioni per il controllo della velocità.