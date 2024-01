Autovelox, fleximan è sbarcato anche in Lombardia? Abbattuto un rilevatore a Bergamo

Fleximan non si ferma più. Dopo l'ultimo autovelox abbattuto ad Asti, stavolta pare il misteriopso gruppo si stia sposando in Lombardia.

Come un fulmine a ciel sereno, Fleximan si presenta in Lombardia, la vittima: il palo di supporto dell'autovelox fisso posizionato sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro. Questo è stato tagliato con precisione e gettato con decisione lungo una scarpata.

Secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, questo enigmatico episodio si è consumato nella quiete della notte tra sabato e domenica. Al sorgere del sole ieri mattina, gli automobilisti si sono ritrovati a contemplare il palo disteso lungo la strada, dove il limite di velocità è fissato a 90 chilometri all'ora.

Curiosamente, l'apparecchio gemello sull'opposta carreggiata è rimasto intatto, una testimonianza silente del misterioso atto di vandalismo. In quel tratto, gli autovelox fissi presidiano la statale dal lontano 2002, registrando con precisione quasi artistica circa 5.500 infrazioni ogni anno. Tuttavia, non sono disponibili telecamere che abbiano immortalato la misteriosa incursione di Fleximan in azione.

Chissà cosa penseranno tutti i responsabili dell'installazione e manutenzione (nonché i funzionari addetti) di questi dispositivi, soprattutto ora che tutta Europa pare adotterà lo standard delle "città a 30 km/h come stiamo sperimentando a Bologna.