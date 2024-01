Dopo gli autovelox di Fleximan c'è chi fa sparire i dossi rallentatori

Flexman ha colpito anche il Lombardia, ma una sorta di "Dossoman" ha compiuto un'impresa altrettanto insolita nel cuore della cittadina di Giavone a Verona: lo smontaggio e il furto di un dosso rallentatore appena posizionato.

Questa azione del resto non è molto dissimile dalla ribellione contro gli autovelox. E' ancora presto per stabilire se, a differenza del caso dei rilevatori di velocità, si tratti di un'azione di livello nazionale e organizzata, fatto stà che il Corriere di Bergamo riporta che nel buio della notte del 12 gennaio, a Giavone di Veronella, un individuo sconosciuto, armato di pazienza, torcia e cacciavite, ha smontato con cura un dosso rallentatore appena installato per contrastare la velocità lungo la via principale del paese.

Il misterioso "Dossoman" ha agito con maestria, lasciando dietro di sé solo il vuoto e la mancanza del dosso precedentemente posizionato. Ogni componente è stato rimosso con un grado di precisione tale da non lasciare tracce visibili, sfidando la capacità investigativa delle autorità. La polizia locale dell'Adige Guà ha ispezionato la "scena del crimine" e ha formalmente segnalato il furto alla procura.

Il dosso stradale in questione era stato installato in risposta alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla pericolosità della via principale. I residenti, temendo le velocità elevate lungo il rettilineo, avevano richiesto interventi per migliorare la sicurezza all'incrocio. Il giornale parla della testimonianza che aveva affermato che "Le auto sfrecciano a 80 km/h, mettendo a rischio la nostra incolumità ogni volta che ci immettiamo sulla strada"

Il sindaco di Giavone, Loris Rossi, ha condannato fermamente l'azione del "Dossoman", definendola un "comportamento da censurare". Nonostante possibili divergenze di opinione, ha sottolineato l'importanza del dialogo come mezzo per risolvere le controversie, respingendo atti simili come inaccettabili (sulla Ventimiglia, gli autovelox hanno fatto "strage" di multe, ben 38.000 segnalazioni in soli sei mesi).

Questo famigerato (a quanto pare) dosso stradale era parte di una strategia per incentivare la moderazione della velocità prima dell'incrocio sul fondo della strada. Sebbene esistesse già un rialzo stradale nel centro della cittadina, la polizia locale aveva ritenuto necessario posizionare un nuovo dosso per garantire una maggiore cautela da parte degli automobilisti.