Autovelox, il dato imbarazzante: il 10% al mondo è in Italia, peggio solo la Russia

Non saremo certo leader nel settore del controllo di massa, ma nel settore della dissuasione sulla strada sicuramente. Su 111.451 rilevatori di velocità installati nel mondo, l'Italia costituisce il 10% di questi.

Secondo i dati del Codacons e diffusi dal portale Ansa, in Italia sono installati circa pari a 11.171 dispositivi tra autovelox e tutor su tutto il territorio. Le statistiche ufficiali, aggiornate provengono dalla piattaforma specializzata in autovelox, Scdb.info.

L'Italia presenta anche un costante aumento del numero di installazione di apparecchi per controllare il rispetto dei limiti di velocità e per rilevare le violazioni ai semafori. Come già detto, nel nostro paese si contano 11.171 unità di tali dispositivi, che rappresentano il 17% del totale dei dispositivi automatici presenti in Europa. Questo numero comprende semafori di ultima generazione, autovelox e Tutor, che ammontano complessivamente a 65.429 apparecchi.

Altri paesi che superano l'Italia nella presenza di dispositivi automatici di rilevazione delle infrazioni stradali sono la Russia, con 18.414 unità, e il Brasile, con 17.614 unità. Tuttavia, è importante considerare che questi paesi hanno territori estremamente più vasti e che quindi in termini relativi (alla superficie appunto) potremmo considerarci il paese con più rilevatori al mondo.

Non è ancora stato istituito l'Osservatorio sulle multe stradali, che sarebbe dovuto servire a snellire i processi di pagamento e reclami delle multe stradali, come previsto dal decreto legge P.a. bis (dl 75/2023), annunciato la scorsa estate. Questo Osservatorio doveva essere istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sarebbe dovuto entrare in funzione entro 90 giorni dalla conversione in legge del decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2023.

Nonostante si trattino di atti vandalici, le azioni del gruppo chiamato "Fleximan", l'ultimo di questi nel milanese, dove sono stati abbattuti ben 4 autovelox, hanno comunque messo in luce un problema del nostro paese: i rilevatori sono spesso disposti in punti piuttosto "strategici" e molti utenti della strada non considerano tali dispositivi un sistema di sicurezza, bensì un modo per fare cassa da parte delle autorità.