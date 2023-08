Autovelox Cadoneghe da 24mila multe fatto saltare in aria: è il 5° distrutto in Veneto

C'è un vero e proprio giustiziere degli autovelox in Veneto e l'ultima vittima è il rilevatore di velocità di Cadoneghe, a Padova. Quest'ultimo è (o sarebbe meglio dire era), un dispositivo decisamente famoso in zona, in grado di comminare qualcosa come 24mila infrazioni.

A seguito di un abbassamento del limite di velocità da 50 a 70 km/h, numerosi sono stati gli automobilisti “fregati”, ed evidentemente qualcuno ha deciso di manomettere l'autovelox, dispositivo che in Italia è altamente diffuso.

Il rilevatore in questione è quello che si trova sulla strada regionale 307 del Santo, e alle 21:40 di mercoledì è finito letteralmente in fumo: qualcuno ha posizionato della polvere da sparo alla base, e dopo averle dato fuoco ha dato vita ad una fiammata alta diversi metri, con annessa esplosione.

Nella deflagrazione è saltato in aria anche un tombino in ghisa, attirando numerose persone sul posto. «Comprendo il disappunto di chi abita fuori Cadoneghe – è stato il commento del sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, riportato dal sito del quotidiano Il Mattino – ma io sono il sindaco di questo Comune e devo tutelare anche e soprattutto i miei concittadini, che hanno richiesto maggiore sicurezza e che si sono rivolti direttamente al prefetto all’indomani dell’ennesima auto finita fuori strada e planata dentro al giardino di un’abitazione (a maggio 2021), specificando nell’esposto che erano rimaste inascoltate fino ad allora le loro richieste».

I carabinieri hanno aperto un'indagine e la pista maggiormente accreditata sembrerebbe essere quella del sabotaggio, del gesto volontario. Si tratta del quinto autovelox distrutto nel giro di due mesi e mezzo in Veneto, e gli altri quattro erano stati abbattuti in provincia di Rovigo, a cominciare dal primo, quello di Bosaro, fra il 18 e il 19 maggio.

Quindi è toccato a Giacciano con Baruchella una decina di giorni dopo. Poi di nuovo a Bosaro, quello abbattuto precedentemente e risistemato dalle autorità, quindi a Mazzorno Destro lungo la strada provinciale 46.

Non sappiamo se colui che ha distrutto l'autovelox di Cadoneghe sia la stessa persona che ha agito nella zona del rodigino, in ogni caso la prassi dell'abbatti-rilevatore di velocità sembrerebbe alquanto diffusa negli ultimi tempi in Veneto.

Purtroppo nel nostro Paese sono tanti i dispositivi disposti appositamente per macinare soldi, e uno dei casi più noti è quello dell'autovelox da 200 multe al giorno sul lago di Garda: un automobilista ne ha ricevute addirittura 10 in 24 ore.