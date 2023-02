Autovelox da 200 multe al giorno finisce in Procura: presentato un esposto

Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo parlato dell’autovelox da 200 multe al giorno installato sulla strada costiera Gardesana sulla sponda veneta del Lago di Garda. La questione ha sollevato un polverone tra gli automobilisti che si sono ritrovati di fronte a continue contravvenzioni a distanza di poche ore.

Dal momento che le proteste non hanno sortito gli effetti sperati, l’associazione Altvelox-Maggiore Tutela ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Verona intimando una “battaglia per il rispetto della legalità, che in questo caso a nostro avviso non è stata rispettata”. Nell’esposto , “per rilevata supposta violazione di legge”, viene chiesto ai PM di indagare attraverso un’adeguata istruttoria e con delle verifiche di consulenti esperti in materia sull’autovelox.

Tra le contestazioni rivolte ai pm figura “la sussistenza di evidenti gravi concomitanti elementi e motivi, ampiamente fondati in fatto e diritto, atti a rilevare l’illecito reiterato utilizzo, a danno della collettività, delle apparecchiature per il rilevamento della velocità autovelox attualmente fruita dal Comune di Torri del Benaco, ai fini sanzionatori” dal momento che secondo Altvelox “tale apparecchiatura è stata espressamente approvata in base a mera Determina Dirigenziale emanata dal Mit pur se carente di specifico prodromico Decreto ministeriale del Mise, atto a validare e legalizzare l’apparecchiatura di misura della velocità, mediante le complesse procedure prescritte in materia di metrologia legale”.

Nel mirino “la commercializzazione da parte della ditta costruttrice e relativa fornitura alla P.A dell’apparecchiatura autovelox in contestazione, pur priva di caratteristiche metrologiche imposte per legge non rispecchia le esigenze d’accertamento richieste e pretese dalla P.A. ai fini sanzionatori, venendosi in tal caso a ravvisare il reato di frode nelle pubbliche forniture”.

Infine, vengono avanzati anche dubbi e “contestano gravi elementi di antigiuridicità nell’indebito utilizzo di tali apparecchiature”.