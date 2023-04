Quali sono le autostrade più pericolose d'Italia? Dall'A24 alla Tangenziale Nord Milano

Quali sono le autostrade più pericolose d'Italia? L'ACI, l'Automobile Club Italia, ha stilato il rapporto riguardante le tratte maggiormente a rischio incidenti, individuando appunto le strade in cui bisognerebbe fare maggior attenzione.

Dopo aver scoperto quali sono le autostrade d'Italia più costose, andiamo a vedere quali sono le strade a scorrimento veloce più pericolose. Il report ACI fa riferimento all'anno 2021 (a fine anno uscirà quello del 2022), e secondo i dati raccolti i tratti con la maggiore densità di incidenti sono ovviamente quelli dove c'è il maggior traffico e dove circola più pluralità di mezzi, dai camion alle auto, passando per le motociclette.

Ebbene, incrociando i vari dati è emerso che l'autostrada più pericolosa d'Italia è l'A24 Roma-Taranto, dove si registrano in media 10 incidenti ogni chilometro. Subito dietro troviamo un'altra tratta autostradale molto battuta come la tangenziale Nord di Milano, che registra 8,8 incidenti ogni 1000 metri in provincia di Monza e Brianza. Infine, medaglia di bronzo di questa triste classifica, la diramazione Capodichino A1 in provincia di Napoli dove gli incidenti sono 8,1 ogni chilometro.

La media nazionale autostradale è di 1,03 incidenti al chilometro, mentre per le strade extraurbane si scende a 0,5 ogni 1.000 metri percorsi. Per questa seconda tipologia di strade la più pericolosa è la Strada Statale 719 Prato-Pistoia, in Toscana, con una media di 8 incidenti per km, seguita dalla Strada Statale 36 del lago di Como e dello Spluga dove, nel tratto della provincia di Milano, il tasso di incidenti è pari a 6,9 ogni km, mentre la Statale 671 asse interurbano di Bergamo si ferma a 6 incidenti al km.

L'ACI ha segnalato anche quali sono le strade più pericolose per i motociclisti, a cominciare dal Grande Raccordo Anulare di Roma, quindi la SS 601 Ostia-Anzio a Roma, la SS 007 a Terracina, la SS 016 Adriatica a Bari e la SS 018 Tirrena-Inferiore nel comune di Vietri. A rischio anche SS 001 Aurelia in provincia di Savona, la SS 002 Cassia, la SS 006 Casilina in provincia di Roma, infine, nella provincia di Rimini, la SS 0016 Adriatica.

Per quanto riguarda i dati delle vittime, nel 2021 il 25% era un motociclista, il 10% un pedone e il 3,5% un ciclista. Va ricordato che due anni fa erano ancora in vigore alcune restrizioni covid di conseguenza è ipotizzabili dati peggiori per l'annata 2022. Si tratta comunque di numeri che non possono competere con quelli che si registrano sulle 10 strade più pericolose al mondo: percorrerle vivi è quasi un'impresa.