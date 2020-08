Autostrade, continua anche oggi 10 Agosto lo sciopero: gli orari

Ultima giornata di sciopero per i casellanti autostradali, che anche ieri 9 Agosto hanno incrociato le braccia in segno di protesta. A proclamarlo i sindacati Filt CGIL, Uiltrasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e Logistica, a causa dell'eccessivo ricorso alla cassa integrazione dopo il lockdown.

Nelle motivazioni i sindacati parlano anche delle modifiche unilaterali agli orari ed ai turni rispetto alle previsioni del contratto nazionale. I rappresentanti dei lavoratori osservano che il Coronavirus, ed il conseguente lockdown imposto dal Governo per frenare la diffusione, avrebbe aggravato la già difficile situazione e penalizzato occupazioni e redditi. Nel comunicato i sindacati si soffermano anche sulla non facile situazione relativa all'assegnazione delle concessioni scadute, e della situazione che si è venuta a creare a seguito dei provvedimenti imposti dall'Esecutivo che ha deciso di ricomprare Autostrade per l'Italia con conseguenza fuoriuscita della famiglia Benetton.

Oggi, lunedì 10 Agosto, incroceranno le braccia il personale tecnico amministrativo e gli addetti ai servizi commerciali. E' previsto uno sciopero per quattro ore alla fine del turno.

Ieri era stata la volta dei casellanti, che si erano fermati per quattro ore dalle 2 alle 6 del mattino, dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22. Il timing non è certo casuale in quanto ricade preciso nel fine settimana da bollino nero.