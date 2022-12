Quali sono le autostrade più care d'Italia? Da luglio 2022 tariffe più alte

Credeteci, l’ultima cosa che vorremmo fare poco prima di Natale è darvi brutte notizie, eppure ci tocca: le autostrade italiane sono sempre più care. La maggiore inflazione degli ultimi mesi ha ovviamente impattato anche sui pedaggi, così come ha confermato Autostrade per l’Italia S.p.a.: le tariffe sono aumentate dell’1,5% da luglio 2022.

Certo non tutti i tratti autostradali hanno lo stesso prezzo, andiamo dunque a vedere quali sono le autostrade più care d’Italia. Nel nostro Paese esistono circa 1.300 km di autostrade gratuite gestite in modo diretto da Anas, mentre sono 6.000 km quelli a pagamento gestiti da privati. Per il costo si parte da una base che dipende dai costi sostenuti per la costruzione e la gestione dell’autostrada stessa, in aggiunta però ci sono anche dei costi legati alla lunghezza e alla grandezza del tratto stradale interessato, alla manutenzione necessaria e alla conformazione del territorio in cui si trova.

Arriviamo così al dunque: l’autostrada più cara d’Italia è senza alcun dubbio la A5 Torino-Monte Bianco, con un pedaggio di 3,45 euro per ogni 10 km di strada, al secondo posto ci sono le tangenziali di Milano A58-51-52 con 2,54 euro ogni 10 km. Terzo posto per la Brescia-Milano A35 con 2,35 euro/10 km. Il tutto mentre la Germania chiede all’Unione Europea un singolo pedaggio per tutta la UE. Altroconsumo ha anche chiesto a più di 1.700 utenti di esprimere un giudizio da 1 a 100 sulle condizioni delle autostrade italiane ed è emerso che la A27 Venezia–Belluno, la A22 Brennero–Modena, la A9 Lainate–Chiasso, la A4 Milano–Venezia e la A1 Milano – Napoli sono le migliori autostrade d’Italia. Le peggiori invece sono risultate essere la A10 Genova-Ventimiglia, la A18 Messina-Catania, la A6 Torino-Savona, la A19 Palermo-Catania e la A3 Salerno-Reggio Calabria. Ricordiamo che al momento è attivo il cashback autostradale con Free to X.