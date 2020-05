In autostrada a velocità folle aggrappato al motorino: il video

Nelle ultime ore sul web sta spopolando un vecchio video girato nel 2006 ma ancora del tutto fuori di testa. Nel filmato si vede infatti un uomo aggrappato a un motorino mentre procede su un'autostrada a velocità folle.

Siamo infatti attorno ai 160 km/h secondo il tachimetro dell'auto dal quale il video è stato girato, una cifra assurda da percorrere su un trabiccolo di quel genere, con il conducente aggrappato in posizione orizzontale (per migliorare l'aerodinamica o per uccidersi prima?) in maniche di camicia e pantalone, senza casco o altre protezioni.

Non sappiamo dove sia stato girato il filmato con esattezza, in un Paese europeo però il folle corridore sarebbe finito come minimo in galera, rintracciato dopo pochi minuti da una volante di zona. Nella realtà invece tutto è finito senza grosse conseguenze (e per fortuna, vista la pericolosità del gesto...), con il motorino che si è fermato senza grossi problemi a bordo strada e gli uomini dell'auto chiaramente in combutta con il folle performer, probabilmente amici usciti appositamente per filmare la prova tecnica.

Vista la natura del motorino, parliamo forse anche di un modello truccato, in condizioni normali quel trabiccolo non avrebbe mai potuto raggiungere tali velocità, sembra un classico motorino urbano da 50cc, al massimo un 125cc, almeno in origine... E pensare che vi abbiamo appena consigliato i migliori caschi da acquistare per il monopattino elettrico, che non va oltre i 25 km/h. Anche questi ragazzi che vanno in skateboard in autostrada non scherzano, in quanto a rischio...