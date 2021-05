Autostrada cinese vanta un arco indispensabile: senza di esso non si può uscire

La Cina è un Paese immenso. Per estensione supera di oltre 20 volte l'Italia, e al suo interno vi si possono trovare i paesaggi più disparati. Quello dell'area a sudovest è estremamente montuoso, e mette spesso i bastoni tra le ruote alle opere infrastrutturali più importanti.

Ovviamente la Cina non ha alcuna intenzione di lasciarsi scoraggiare, per cui ha applicato una peculiare soluzione per aggirare una problematica derivante dalla morfologia della zona. In linea di massima il terreno montuoso va sempre a creare difficoltà alla realizzazione di autostrade, ma in questo caso gli ingegneri hanno realizzato un'uscita autostradale fuori dal comune.

L'uscita per Houhau, a causa dei rilievi che la circondano, può essere presa soltanto da un verso. Gli ingegneri hanno rettificato il problema andando a progettare un enorme semicerchio, il quale permette a chi deve lasciare la sopraelevata di imboccare l'uscita cambiando senso di marcia.



Ad affermarlo sono proprio i media stradali, che di recente hanno chiarito la vicenda tramite Facebook. Andando ad approfondire scopriamo che sarebbe stato più difficile approntare uscite da per entrambe le direzioni, anche se in realtà ad un primo sguardo l'opera finale non sembra particolarmente immediata. Gli altissimi pilastri in cemento, uniti alla sottile striscia di asfalto che vi si appoggia, vanno però a mescolarsi perfettamente al paesaggio circostante.



Di recente la Cina si è impegnata con investimenti senza precedenti per fornire ai propri cittadini una rete autostradale capillare. Adesso nel Paese orientale si contano circa 150.000 chilometri di autostrada, ai quali vengono aggiunti circa 10.000 chilometri ogni anno. Giusto per porre un paragone, negli avanzatissimi Stati Uniti troviamo 95.000 chilometri di autostrada (i due Paesi hanno circa le stesse dimensioni).



Restando in estremo oriente vogliamo condividere con voi la recente esplosione in termini commerciali di modelli Tesla: Model 3 e Model Y stanno facendo faville, ma non sono mancate delle polemiche da parte di alcuni proprietari poco convinti dell'acquisto.