Sull'Autostrada A4 apre la Quarta Corsia Dinamica: come funziona?

Inizia il conto alla rovescia in vista dell'inaugurazione della prima Quarta Corsia Dinamica sull'Autostrada A4. Il giorno da segnarsi in rosso sul calendario è quello di martedì prossimo, 11 luglio, dalle ore 10:30.

In via della Polveriera 11 a Novate Milanese, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, assieme al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al Sindaco di Milano Giuseppe Sala e all’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, daranno ufficialmente il via alla nuova corsia che garantirà una maggiore fludità al traffico, grazie ad un sistema tecnologico di ultima generazione.

Un primo breve tratto era stato inaugurato lo scorso 29 marzo, quello tra gli svincoli di Cormano e viale Certosa dell’A4, ma l'evento in programma il prossimo 11 luglio è senza dubbio più rilevante, e avrà l'obiettivo di snellire il traffico da e verso Milano, lungo l'asse est-ovest.

Come si legge sul sito di ASPI, la quarta corsia dinamica permette il passaggio dal funzionamento dell'autostrada a tre corsie più emergenza, a quello a quattro corsie senza emergenza, garantendo quindi un maggiore scorrimento dei veicoli.

Lo “switch” verrà deciso da un sistema informatico che rivelerà in tempo reale il numero di veicoli circolanti, decidendo quindi per l'apertura o meno della quarta corsia. In totale il progetto riguarda 9,3 chilometri lungo l'autostrada A4, nella zona nord di Milano, precisamente dallo svincolo di viale Certosa alla galleria artificiale antifonica di Cinisello Balsamo.

Si tratta di uno dei tratti maggiormente trafficati d'Italia, tenendo conto che ogni giorno transitano circa 200mila veicoli, tre volte la media rilevata sulle altre tratte delle rete di ASPI. La quarta corsia dinamica farà affidamento sulla piattaforma sviluppata da Movyon, che a sua volta gestisce tre sistemi, leggasi Analizzo, che monitora il traffico in tempo reale, quindi il sistema di segnalazione che comunica con gli utenti in viaggio, e infine l'AID, Automatic Incident Detection, che invece rileva live tutti gli eventi potenzialmente pericolosi per la viabilità, come ad esempio code, veicoli fermi o auto in contromano.

La quarta corsia dinamica è solamente uno dei tanti interventi sulle autostrade d'Italia a cui sta lavorando il ministro Salvini, che ha in mente anche di alzare il limite di velocità a 150 km/h in alcune tratte specifiche.