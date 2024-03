Sull'Autostrada A4 con il monopattino elettrico: follia a Vicenza. Il video

Lungo l'autostrada A4, nei pressi del casello di Vicenza Ovest in direzione Milano, si è verificato un episodio al quanto surreale. Un giovane, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato avvistato mentre percorreva a tutta velocità la corsia d'emergenza a bordo di un monopattino elettrico.

Gli automobilisti sul posto hanno prontamente allertato le autorità competenti. L'intervento rapido degli operatori della società autostradale e successivamente della polizia stradale ha permesso di fermare il giovane e di sequestrare il mezzo. Si prevede che al ragazzo verrà comminata una multa salata e la decurtazione di punti dalla patente.

Questo episodio non è un caso isolato, ed è solo l'ultimo di una lunga lista: nel dicembre del 2020, durante il picco della pandemia, un altro individuo era stato ripreso mentre percorreva l'autostrada su un monopattino elettrico. E ancora, l'anno scorso un giovane si lanciò a tutta velocità con un monopattino elettrico "truccato" sulla tangenziale di Asti. A Montecchio Maggiore, lo scorso giugno, un anziano è stato multato per aver utilizzato un monopattino spinto da un motore termico, violando le normative sulla mobilità elettrica. Sembra quindi che questi tipi di situazione si verifichino sempre più spesso.

Il settore dei monopattini elettrici pare essere in crisi nel mercato italiano. Le cause sono molteplici: i continui richiami alla sicurezza da parte delle autorità ed eventi simili a quelli che vi abbiamo raccontato pare abbiano disincentivato molte persone a valutarne l'acquisto. Per di più, le incertezze normative e burocratiche sull'obbligo del casco per i conducenti e sulla necessità di dover assicurare questi mezzi, hanno ulteriormente complicato il quadro per le aziende del settore e confuso i consumatori. Risultato: le vendite in Italia sono crollate del 70%.

Pare che queste problematiche stiano investendo anche le E-Bike, molto diffuse nelle grandi città estere come Londra e New York, per via del rischio incendi che, solo nel 2023, ha ucciso 11 persone solo nella capitale britannica.

