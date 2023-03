Autostrada A4, aperta la quarta corsia dinamica di 10 km: ecco in cosa consiste

E' stata inaugurata mercoledì mattina, 29 marzo 2023, la prima quarta corsia dinamica dell'autostrada A4, tratta che collega Torino a Milano e quindi a Venezia, nonché una delle più trafficate non solo del nord d'Italia ma dell'intera penisola.

In cosa consiste? In poche parole gli automobilisti avranno la possibilità di utilizzare la quarta corsia, solitamente riservata ai mezzi di emergenza, qualora il traffico fosse particolarmente elevato. Il tratto interessato sarà quello fra viale Certosa e Sesto San Giovanni svincolo di Cormano, per un totale di 10 chilometri, una zona che solitamente prevede traffico molto congestionato soprattutto nelle ore di punta al mattino e alla sera.

Ad avvisare gli automobilisti sarà un'apposita cartellonistica digitale, leggasi l'AID, Automatic incident detection, che rileverà tramite sensori le condizioni della carreggiata autostradale e segnalerà appunto ai guidatori se potranno o meno transitare dalla corsia di emergenza.

“Si tratta di un assetto innovativo – fa sapere ASPI, Autostrade per l'Italia - che riguarderà complessivamente 10 km di A4 e che offre la possibilità di dedicare al flusso veicolare la corsia di emergenza, quando le condizioni di traffico lo richiederanno e quando la stessa non risulterà interessata da eventi o dal transito di veicoli di soccorso".

Quindi Aspi aggiunge e conclude: "Grazie al progetto di potenziamento portato avanti da Autostrade per l’Italia, la A4 tra Cormano e Viale Certosa sarà il primo asset in Italia ad essere dotato di un sistema di gestione dinamico in un contesto a 4 corsie, caratterizzato da un sistema altamente tecnologico AID (Automatic Incident Detection) in grado di rilevare le condizioni della piattaforma autostradale e di segnalare opportunatamente all’utenza lo stato di apertura o chiusura della corsia di emergenza".

Capiremo nei prossimi mesi se tale sistema di quarta corsia dinamica sarà d'aiuto o meno in caso di traffico molto congestionato, nel frattempo in Italia si discute animatamente sulla possibilità di alzare il limite di velocità delle autostrade a 150 km/h che potrebbe essere introdotto in numerose tratte. In ogni caso il codice della strada già prevede il limite dei 150 km/h ma quasi nessuno lo sa.