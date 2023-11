L'autoscontro gigante perfettamente funzionante è l'auto più bella che vedrete oggi

Ispirato a dei vecchi autoscontri del 1953 situati nel parco divertimenti di Knoebels di Elysburg, in Pennsylvania, questa riproduzione misura 3.9 metri di lunghezza, 2.1 metri di larghezza e 1.6 metri di altezza. Per avviare il progetto l'ideatore ha trascorso otto ore in un parco studiando gli autoscontri e prendendo le misure.

Tornato a casa, ha ricreato la carrozzeria utilizzando il polistirolo che ha successivamente trasformato in stampi per realizzare la struttura finale in fibra di vetro. Sotto il cofano, l'autoscontro gigante è alimentato da un motore di una Chevrolet Aveo. La particolarità meccanica è che il motore e il treno di ingranaggi sono stati spostati più indietro indietro, trasformando l'auto in un autoscontro con motore e trazione posteriore (a proposito di progetti "folli", immaginate di mettere una turbina dentro un calesse amish)

La ruota anteriore è quella di una motocicletta per garantire l'ottima manovrabilità e conferire al veicolo un aspetto da triciclo. Questo veicolo, omologato per la strada, come dimostra un video è solo l'ultimo progetto di Hryhorcoff, un appassionato di meccanica sin da bambino che ha una vasta esperienza e che ha trascorso anni gestendo una officina.

Il talento unito alla passione porta le persone a creare piccole "chicche" che rimarranno a lungo nella mente di molti altri appassionati, come per il caso di questa Tesla Model X che è stata trasformata nell'auto di Ritorno al Futuro.