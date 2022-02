Autosalone giapponese vende la Bugatti Centodieci che ancora non ha: la cifra è stellare

La Bugatti Centodieci ha lasciato il segno nel cuore degli appassionati non solo per l’estetica mozzafiato che rende omaggio ad un modello leggendario della casa, ma anche per il prezzo pazzesco richiesto per metterla nel proprio garage. Sono già state tutte vendute, e c’è chi l’ha già messa in vendita ancor prima di riceverla.

Sembrerà strano, ma è successo davvero. Una concessionaria di Tokyo aveva acquistato l’auto e adesso è pronta a venderla attraverso il marketplace di lusso olandese James Edition. Il salone sito a Tokyo chiede 12,5 milioni di euro, ma la cosa buffa è che l’auto non è ancora disponibile non essendo ancora entrata in produzione (negli ultimi test pre-produzione la Bugatti Centodieci è finita in una cella frigorifera). Quindi chi la comprerà dovrà attendere fino al gennaio 2023.

Una vicenda che ha dell’assurdo, ma che è comprensibile dato l’incredibile valore della Centodieci, che diventerà una delle auto più rare mai costruite. Ricordiamo infatti che verrà prodotta in soli 10 esemplari, già tutti venduti per 8 milioni di euro ciascuno (una delle Bugatti Centodieci dovrebbe finire nella mani di Cristiano Ronaldo).

L’auto festeggia il 110° anniversario della casa di Molsheim e rende omaggio alla mitica EB110, ma sotto alla carrozzeria nasconde la meccanica della Bugatti Chiron, con il motore W16 che eroga 1600 CV, capaci di lanciarla da 0 a 100 km/h in appena 2,4 secondi, per poi continuare a spingere fino a raggiungere i 380 km/h.