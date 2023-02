Il Viminale autorizza l'uso delle calze da neve: cosa sono e quanto costano

Anche se abbiamo a che fare con temperature sempre più ballerine, sono diverse le zone d’Italia che in inverno lottano contro la neve. Per circolare in auto abbiamo ovviamente a disposizione catene o - ancora meglio - pneumatici da neve, esiste però una terza soluzione poco conosciuta e ora del tutto legale: la calza da neve.

Una circolare del Viminale riconosce ormai le calze da neve come dispositivi legali per avere maggiore grip, a patto che rispettino lo standard Uni En 16662-1:2020. Per funzionare a dovere, e dunque essere a norma, una calza da neve deve essere installata in modo impeccabile, non deve dunque sfilarsi in fase di marcia, deve davvero aumentare il grip e deve ingombrare poco.

Sul mercato esistono già diverse opzioni di acquisto e anche i brand storici come Goodyear si sono lanciati in questo settore, bastano ad esempio 44,50 euro per acquistare in sconto su Amazon le Goodyear God8010 con tecnologia Ultra Grip, delle “catene da neve tessili” disponibili in diverse taglie, dalla S alla XXL. I prezzi tuttavia possono arrivare anche a 80 euro, dipende dalla misura e dal modello. Tuttavia è possibile imbattersi in modelli di dubbia provenienza, è dunque necessario ricordare che per essere a norma le confezioni delle calze da neve devono riportare chi ha importato il prodotto in UE, il numero della norma a cui si riferiscono, il numero di certificato di conformità, l’ente accreditato che ha rilasciato il certificato, la tipologia di prodotto indicata nel certificato.

Uno pneumatico da neve resta ovviamente la soluzione più efficace e sicura per l’inverno (perché è importante alternare pneumatici estivi e invernali?), anche le classiche catene assicurano maggiore grip, tuttavia la calza da neve (o catena da neve tessile) può avere i suoi vantaggi. Si trasporta in maniera più semplice e può essere adattata anche su pneumatici che non supportano l’installazione delle catene; l’utilizzo è consigliato a chi vive o transita in zone in cui vige l’obbligo di pneumatici da neve ma in cui raramente nevica davvero, si tratta dunque di una soluzione d’emergenza molto efficace che però non è in grado di sostituire pienamente uno pneumatico M+S o una catena.