Ecco la prima autopompa elettrica: arriverà a breve

Rosenbauer, produttore di veicoli per il servizio antincendio, ha appena rivelato tre avveniristiche autopompe elettriche, denominate "Revolutionary Technology", le quali approderanno in fase di prova presso le città di Berlino, Amsterdam e Dubai.

Lo sviluppo fino ad oggi è durato tre anni, e gli RT saranno mossi da una tecnologia plug-in hybrid mostrata all'inizio di quest'anno. Il propulsore è in gran parte derivato da Volvo Penta, una soluzione già impiegata per affidabili autobus elettrici.

"Le autopompe ibride sono molto più avanti rispetto agli standard dei veicoli moderni in termini di benefici operazionali, opzioni di carico ed equipaggiamento antincendio, e sono rivoluzionarie in ogni aspetto. La tecnologia per la guida, l'architettura del veicolo, operabilità e la connettività sono particolarmente rivoluzionarie, facendo rendendo ideale l'RT per le esigenze quotidiane dei vigili del fuoco del futuro." Insomma, secondo Rosenbauer i propri mezzi sono eccellenti sotto molti punti di vista, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poterli ammirare in strada.

Per quanto concerne l'autonomia non c'è un dato fermo, poiché i pacchi batteria (disponibili con capacità di 50 o 100 kWh) potranno essere ricaricati strada facendo attraverso un generatore diesel, che fornirà l'elettricità necessaria a garantire un'autonomia elevatissima. I propulsori elettrici saranno due e la trazione integrale, con un output complessivo di 489 cavalli e un'accelerazione simile a quella dei corrispondenti veicoli tradizionali.

