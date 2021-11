Autopilot ha ucciso moglie e marito a bordo di una Tesla Model 3? La verità della NTSB

La NTSB, ovvero la United States National Transportation Safety Board, ha terminato le indagini relative a un incidente mortale avvenuto a bordo di una Tesla - per il quale bisognava stabilire se Autopilot avesse avuto delle colpe o meno.

Il sinistro, purtroppo rivelatosi fatale per il conducente di 75 anni e la moglie, è avvenuto nell'agosto del 2020 a Saratoga, in California, e ha visto protagonista una Tesla Model 3 del 2019. Il caso era attenzionato dalla NTSB poiché al momento del disastro in autostrada Autopilot era inserito, bisognava dunque capire cosa fosse successo, se fosse stato un errore fatale del software/hardware di bordo oppure un errore umano.

Ebbene ora sappiamo che la Tesla non ha avuto colpa nel sinistro: il 16 novembre scorso la NTSB ha confermato che si è trattato di un errore del conducente. L'uomo avrebbe premuto il pedale dell'acceleratore, colpendo con la sua Tesla un minivan prima e un pick-up dopo a circa 177 km/h. La EV ha così preso fuoco, uccidendo moglie e marito a bordo.

L'indagine ha stabilito che la Model 3 ha emesso diversi avvisi visivi e sonori perché il conducente non aveva le mani sul volante, nulla però è cambiato. Dietro il minivan la vettura andava a 109 km/h, poi però c'è stata un'accelerazione a 116 km/h ed è arrivato il primo urto. La vettura ha anche tentato di attivare la frenata d'emergenza, il pedale dell'acceleratore però è stato premuto di nuovo fino al 95% della potenza, portando l'auto elettrica a raggiungere 183 km/h e a sbattere contro il pick-up.

È stato dunque confermato l'errore umano, con il conducente che probabilmente ha avuto un malore, altrimenti le due violenti accelerate manuali non si spiegano... Ricordiamo che secondo i dati raccolti da Tesla, Autopilot è 10 volte più sicuro rispetto alla guida manuale, un risultato eccezionale che dovrebbe essere confermato anche adesso che Tesla ha abbandonato l'uso dei radar per delegare tutto alle 8 telecamere di bordo.