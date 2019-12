Autopilot di Tesla vede un puma in corsa e frena in autonomia: il video

Il software di Tesla che gestisce Autopilot non è certo perfetto e impeccabile, neppure dopo il recente Major Update V10, però ha dimostrato di saper riconoscere gli animali su strada in diverse occasioni, come in quest’ultimo video in arrivo dal Montana.

In questa settimana abbiamo visto come il recente rilevamento dei coni di segnalazione abbia confuso le idee ad Autopilot, che ha scambiato un ragazzino con una maglietta arancione per un “birillo da strada”, quando si tratta di animali invece sono state diverse le volte in cui il sistema ha frenato in totale autonomia - aiutando i conducenti a evitare violenti impatti.

È accaduto con una famiglia di orsi, persino con un coniglio di piccole dimensioni, questa volta invece l’incontro ravvicinato è avvenuto con un puma concolor, anche detto leone di montagna. A differenza degli altri video che vi abbiamo segnalato, questa volta l’animale ha attraversato la strada d’istinto, a velocità abbastanza sostenuta, arrivano inoltre dal fianco, dunque la prova di Autopilot è stata davvero impressionante, non era semplice rilevare un’anomalia simile.

Forse ha aiutato il fatto di avere la strada completamente sgombra, il sistema dunque non aveva molti dati da analizzare, al primo segnale di ostacolo ha fermato la macchina, una volta capito che continuando a camminare l’impatto sarebbe stato inevitabile. Sempre parlando di Autopilot, ricordiamo che solo negli USA e in Canada il sistema riesce a esprimere il suo potenziale massimo, in Europa ci sono dei pesanti limiti che purtroppo lo rendono un po’ “zoppo”. Dopo l’adeguamento delle Tesla Model 3, la società sta aggiornando anche le Model S e X, in attesa di sviluppi legislativi nel vecchio continente.