Autopilot di Tesla torturato per più di un'ora: ecco il risultato

L'Autopilot di Tesla sta attraversando un periodo fatto di folti e ravvicinati aggiornamenti, i quali hanno prima aggiunto il riconoscimento dei semafori, poi introdotto la frenata automatica in caso di stop o semaforo rosso, e infine sistemato varie animazioni visive relativa alla guida sul display di bordo.

Insomma, i lavori sul sistema autonomo di Tesla sono incessanti, e adesso il proprietario di una Tesla Model 3 ha deciso di metterlo sotto torchio lungo strade ampie e ventose del Blue Ridge Parkway del North Carolina. Il viaggio è durato 79 minuti e ha calcato quasi 74 chilometri di strada.

"Ho regolato la velocità massima per aggiustare la situazione in base alla visibilità ridotta per nebbia, in quanto se l'Autopilot non riesce a garantire a vedere abbastanza lontano per via della velocità si disattiva automaticamente. A ogni modo, abbassando la velocità l'Autopilot è rimasto attivo. Oltre a questo tutte le sterzate, frenate, accelerazioni eccetera sono state fatte dall'auto e non da me."

Come potreste notare voi stessi, l'Autopilot è riuscito in ogni caso a superare ogni sfida posta in essere dalla scarsa visibilità, dal vento e dalla tortuosità del tragitto ma, per una curva troppo stretta, è stato necessario l'intervento del conducente. Ottimo però il fatto che questo sia accaduto una sola volta, e con un meteo così particolare anche gli esseri umani avrebbero non poche difficoltà durante il viaggio.

Ottimo spot quindi per la casa automobilistica californiana, la quale ha promesso che entro la fine di quest'anno rilascerà un milione di taxi autonomi per le strade degli Stati Uniti d'America. Questi veicoli, che si affidano all'Autopilot, sono stati chiamati "Robotaxi", e garantiranno una mobilità completa anche nei centri cittadini.

Nel frattempo Elon Musk, CEO della società, è impegnato con SpaceX nel lancio del razzo Crew Dragon dopo il rinvio di alcuni giorni fa causa maltempo. Questa sera si spera fili tutto per il verso giusto: restate sintonizzati per le 21:22 ora italiana.



Adesso vi lasciamo finalmente alla visione degli undici e minuti e mezzo di filmato riportati in calce alla pagina i quali, sopratutto se masticate un po' di inglese, possono essere molto interessanti.