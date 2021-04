Autopilot di Tesla sulle strade del Vietnam: un disastro

Tesla è un’azienda californiana ed è lì, nello Stato assolato, che ha sviluppato le sue più avanzate tecnologie - testandole su strade ben mantenute e ordinate. Come funzionerebbe però Autopilot di Tesla (per non parlare della nuova Guida Autonoma) su strade più problematiche di quelle califnorniane? Qualcuno ha fatto “l’esperimento” in Vietnam...

Spesso da italiani ci siamo chiesti: come si comporterebbe la nuova Guida Autonoma di Tesla sulle nostre strade? Non sempre impeccabili, con numerosi tratti in cui la segnaletica orizzontale scompare del tutto, limiti di velocità piazzati a caso, lavori in corso e così via. Certamente sarebbe una bella sfida per Autopilot, che anche in Vietnam se l’è vista abbastanza brutta...

Il video che vedete oggi è spuntato su YouTube e purtroppo non è molto approfondito, dura meno di 30 secondi ma mostra come le trafficate strade vietnamite, piene all’inverosimile di motorini, mettano in seria difficoltà Autopilot su Model X. Si vede chiaramente come la vettura non riesca a seguire il traffico neanche a bassissime velocità, con i troppi elementi di contorno a mandare in tilt il sistema. Il risultato? Autopilot si arrende e prega il conducente di riprendere i controlli manuali... Evidentemente il sistema andrà istruito a dovere anche in questi casi di “traffico selvaggio”.