L'Autopilot di Tesla potrebbe spaventarvi, ecco perché

Come ormai ben saprete, Tesla sta lavorando a ritmo incessante per migliorare il suo già ottimo Autopilot nel renderlo sempre più capace nella risposta agli stimoli che la strada gli sottopone.

Alcune settimane fa è ad esempio stato rilasciato un aggiornamento in grado di rendere le vetture californiane abili nel riconoscere i semafori. Non molti giorni dopo è seguito un altro update, che ha aggiunto la funzione di individuazione dei segnali di stop. Questa forte accelerazione nel miglioramento del sistema di guida autonoma proprietaria supponiamo possa essere necessaria al debutto dei taxi Tesla senza conducente, che per Elon Musk (CEO di Tesla) arriveranno a breve nelle nostre città: si spera entro quest'anno.

Fatto questo corposo preambolo vi rimandiamo al video in alto pubblicato su YouTube da Tesla Life, il quale ci mostra che le nuove funzionalità implementate in fase beta possono avere dei piccoli problemi. Secondo il proprietario del canale i veicoli Tesla da ora in poi potrebbero fare uso dei dati GPS per predire il funzionamento dei semafori e l'avvicinamento ai segnali di stop, ma questo non varrebbe per le strisce pedonali.

Questo porta ad un comportamento poco piacevole dell'Autopilot che, non conscio delle strisce pedonali in arrivo, potrebbe arrestare la propria corsa in modo alquanto brusco, contrariamente a quanto accade per altre segnaletiche stradali. In realtà per quanto ne sappiamo potremmo anche trovarci davanti ad un semplice bug, e per chiarire la situazione non ci resta che aspettare analisi più approfondite o aggiornamenti ufficiali.

Nel frattempo Elon Musk si è dichiarato estremamente insofferente alle misure restrittive, le quali gli hanno imposto finora lo stop produttivo alla sua fabbrica californiana. Musk però non ha alcuna intenzione di ritardare la riapertura, e ha infatti già dato il via ai lavori provocando il Governatore della Contea locale:"arrestatemi". Beh, anche questa volta supponiamo che il presidente di Tesla sia stato molto chiaro.