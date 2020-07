Autopilot di una Tesla scansa un tir e causa un incidente multiplo: di chi è la colpa?

Una TeslaCam ha registrato un momento piuttosto particolare, dove un grosso camion ha sterzato uscendo leggermente dalla propria corsia e finendo per attivare l'Autopilot di una Tesla, il quale ha automaticamente frenato causando un incidente multiplo. Il video in calce è merito di una Model 3 che si trovava appena dietro l'incidente.

Un episodio simile non l'avevamo mai avuto sotto gli occhi. In pratica l'enorme veicolo da lavoro si è spostato di pochi centimetri mettendo parte degli pneumatici sulla corsia di sinistra, e in merito il conducente della Tesla coinvolta ha riferito che stava per schiacciare il pedale del freno, ma un momento prima l'Autopilot ha anticipato il suo intervento.

A quel punto un Dodge Durango, evidentemente troppo vicino alla EV, ha colpito il paraurti di quest'ultima con grande forza finendo per essere conseguentemente sbalzato contro una Toyota alla sua sinistra. La dinamica peculiare, ed è davvero arduo dare la colpa soltanto a uno degli automobilisti coinvolti.

Certo, se il conducente del tir non avesse invaso la corsia di sinistra niente di tutto ciò sarebbe accaduto, però bisogna anche dire che il proprietario della EV avrebbe potuto sterzare di pochissimi centimetri, evitando così di far inchiodare il sistema di guida autonoma della sua macchina. Allo stesso tempo le colpe possono ricadere anche sul passeggero della Dodge, che ha praticato una manovra non perfetta avvicinandosi troppo all'auto che la precedeva. Totalmente incolpevole invece la Toyota sull'estrema sinistra, danneggiata dalla Durango per pura sfortuna.

A ogni modo, siamo felici del fatto che nessuno sia rimasto ferito in seguito agli scontri, e per concludere vi rimandiamo ad altri episodi catturati dalle camere integrate delle Tesla. Il primo vede un violento tamponamento ai danni di una Model 3: la causa è di sicuro la distrazione alla guida. Il secondo invece è talmente strano che dovete guardarlo per forza, altrimenti non capireste.