L'Autopilot di Tesla salva la vita ad un automobilista: ecco il video

Il proprietario del canale YouTube JoeyMakeitHappen ha affermato di esser stato salvato dalla guida autonoma della sua Tesla quando, alcuni giorni fa, l'Autopilot è intervenuto per evitare un incidente potenzialmente grave. Il video in alto testimonia tutta la vicenda, ma il protagonista della storia ha esposto anche il suo punto di vista.

Di recente la Guida Autonoma Completa della compagnia di Elon Musk è costantemente sotto i riflettori, sia per episodi positivi che per situazioni negative. Sia quando il sistema sbaglia causando un incidente sia quando questo agisce per sventarlo in modo rapido e preciso, nella maggioranza delle occasioni le registrazioni delle TeslaCam diventano virali.

Una parte del pubblico fatica ad accettare che l'Autopilot possa sbrogliare delle matasse, anche quando viene posto davanti all'evidenza e alla testimonianza diretta delle persone che si sono trovate in frangenti molto poco piacevoli. A ogni modo, nel caso in cui masticaste un po' di inglese, potreste farvi un'idea su quest'ultima faccenda ascoltando le parole di JoeyMakeitHappen, che ha descritto l'episodio mostrandosi ancora visibilmente scosso.

Il proprietario della EV californiana si trovava su una extraurbana invasa dalla pioggia quando un'altra vettura ha perso completamente il controllo e ha cominciato a ruotare su sé stessa. L'Autopilot ha immediatamente avvisato il conducente del possibile impatto, riuscendo in ogni caso a evitare l'auto in testacoda mantenendo al contempo la trazione e indirizzando il veicolo verso il guardrail. L'uomo a bordo della Tesla si è soffermato sulla stabilità della vettura nonostante la frenata e la superficie bagnata:"era incollata a terra come la colla."



Avviandoci a chiudere vogliamo rimandarvi ad altre due riprese inerenti le Tesla con Autopilot attivo. Una di queste fa vedere come il conducente di una EV di Fremont si sia addormentato con guida autonoma attiva nonostante tale pratica sia assolutamente vietata dalla legge, costringendo la polizia a pedinarlo per 3 chilometri. La seconda è in realtà una nutrita compilation, all'interno della quale sono presenti sia errori grossolani causati da conducenti in carne ed ossa che interventi dell'Autopilot chiamato a risolvere brutte grane.