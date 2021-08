Autopilot Tesla previene l'incidente di un automobilista ubriaco

Le statistiche statunitensi attuali affermano che circa sono circa 10.000 le persone a morire ogni anno a causa della guida in stato d'ebbrezza. Trasportando il dato in un qualcosa di più comprensibile possiamo parlare di circa una morte ogni 52 minuti.

In Italia il dato in rapporto alla popolazione o ai chilometri percorsi non è poi tanto dissimile, e persino in un Paese sicuro come la Norvegia le morti per guida in stato d'ebbrezza rappresentano l'8 percento del totale di fatalità sulla strada.

In tal senso lo sviluppo dei sistemi a guida autonoma potrebbe rivelarsi fondamentale (ecco un caso di salvataggio), poiché andrebbe a prevenire il verificarsi di situazioni ben poco piacevoli. Ad oggi affidarsi interamente alla guida autonoma come scusante per bere prima di mettersi al volante è un'idea assolutamente malsana, ma nel caso del video in calce la faccenda si è risolta nel migliore dei modi.



L'incidente ha avuto luogo in Norvegia e, come ha spiegato la polizia locale, ha coinvolto un ventiquattrenne che si è addormentato mentre era al volante della sua Tesla Model S. Per suo fortuna l'Autopilot era attivo, e ciò gli ha consentito di restare in corsia e di non finire ad altissima velocità contro le barriere laterali.



Dopo un po' le telecamere interne si accorgono dell'inattività del conducente e fermano il veicolo, che dopo pochi minuti è stato raggiunto dai servizi di emergenza. Secondo i report non sarebbero stati segnalati feriti durante lo svolgimento dello spiacevole episodio.



Al momento del salvataggio la polizia ha riscontrato che l'uomo era ancora addormentato e, nonostante in seguito abbia negato di essersi messo al volante, le riprese lo inchiodano senza timore di smentita.



Ovviamente è inutile sottolineare che si sarebbe potuta mettere molto peggio, ma per avviarci a chiudere vogliamo citare un'altra brutta avventura strada: il conducente di un SUV ha invaso la scena di un incidente col proprio veicolo e si è scontrato con un'altra vettura.