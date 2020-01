Autopilot di Tesla perde il controllo mentre il conducente registra con lo smartphone

Fra le cose da non fare mai alla guida c'è certamente "Registrare video con il proprio telefono", anche se a guidare pensa Autopilot. È ciò che ha imparato il proprietario di una Tesla Model 3, che ha di fatto registrato un incidente in tempo reale.

Nel video postato su YouTube si vede chiaramente come l'uomo stia registrando le immagini tenendo il telefono al di sopra del volante, il tutto mentre Autopilot pensa alla strada. In un momento fra l'altro per nulla semplice: di notte, in una strada non illuminata, con la pioggia che scendeva copiosa, condizioni davvero estreme per lasciare i comandi ad Autopilot - che in ogni caso, lo ricordiamo per l'ennesima volta, non sostituisce il conducente ma lo assiste soltanto.

Ebbene proprio la pioggia e le condizioni proibitive dell'asfalto hanno causato l'incidente, con la Tesla Model 3 che ha perso il controllo; inoltre sembra che il veicolo andasse anche a una velocità abbastanza sostenuta. Ciliegina sulla torta, per così dire, il conducente distratto dal telefono per l'appunto, che dunque non ha le mani salde sul volante come gli si richiedeva, soprattutto in una situazione così delicata.



Viene davvero difficile infatti incolpare Autopilot questa volta, che in un momento di quel genere doveva restare disattivato, con il pieno controllo dell'auto nelle mani del conducente. Conducente che non avrebbe dovuto in alcun modo prendere fra le mani lo smartphone e registrare le immagini... insomma un mix micidiale che ha causato il peggio.