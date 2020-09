Autopilot di Tesla non vuole che occupiate la corsia di sorpasso con un nuovo update

Spesso sul web si definiscono le auto Tesla come giganteschi computer su ruote. Un'immagine che può far sorridere ma che non è poi molto lontana dalla realtà: gli uomini di Elon Musk effettivamente aggiornano il software di bordo in continuazione, e in arrivo abbiamo una particolare novità.

Sembra infatti che Tesla stia rilasciando un nuovo software update capace di regalare ad Autopilot una funzione aggiuntiva. Autopilot è il sistema di assistenza alla guida di Tesla e la funzione riguarda il cambio di corsia. Già oggi, l'avanzato software americano è in grado di far cambiare corsia all'auto quando noi mettiamo manualmente la freccia a destra o a sinistra; con la nuova funzione il sistema ci consiglierà di tornare sulla corsia libera alla nostra destra anziché rimanere in quella di sorpasso.

Può sembrare una novità superflua, quasi ridicola, in realtà se tutti occupassimo un po' di più le corsie di destra anziché stare in quelle ci sorpasso senza motivo potremmo alleggerire il traffico in diverse occasioni, con gli ingegneri Tesla che stanno insegnando all'intelligenza artificiale a fare questa operazione quando possibile. La feature è stata lanciata da Tesla, in realtà, già nel dicembre del 2018 assieme a Navigazione con Autopilot, stranamente però alcune vetture Tesla stanno ricevendo soltanto adesso l'update. Se avvistate l'aggiornamento anche in Italia fateci sapere nei commenti.