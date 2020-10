Autopilot di Tesla non è il miglior sistema di assistenza: la classifica completa di CR

Una delle fortune di Tesla, in grado di rendere l’azienda californiana famosa in tutto il mondo, è sicuramente Autopilot, il tanto chiacchierato sistema di assistenza di guida che proprio settimana scorsa ha ottenuto la Guida Autonoma Completa in versione Beta. Non è però l’unico sistema esistente al mondo, forse neanche il migliore...

A dirlo non siamo ovviamente noi ma Consumer Reports, la celebre rivista statunitense che prova prodotti di ogni tipo e poi consiglia o meno l’acquisto al grande pubblico. Ebbene CR, che già in passato ha fatto parlare di sé per via di alcune recensioni parecchio critiche, ha testato la bellezza di 17 sistemi di assistenza di guida differenti, posizionando Autopilot di Tesla solo al secondo posto con 57 punti totali.

Al primo si è infatti piazzato il Super Cruise di Cadillac, al terzo il Co-Pilot 360 di Ford e Lincoln - davvero un ottimo piazzamento per l’ovale blu, che però ha ancora qualcosa da sistemare. Punteggi “discreti” anche per Audi, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Subaru e BMW, devono invece lavorare ancora parecchio Porsche, Volvo, Honda/Acura, Nissan/Infiniti, Toyota/Lexus, Volkswagen, Chevy e Land Rover. Fanalino di coda, con il sistema I-ActiveSense purtroppo bocciato del tutto con soli 27 punti, Mazda.

Tesla si è presa la sua rivincita nella classifica delle funzioni e delle performance, raggiungendo un punteggio di 9 su 10; Super Cruise ha ottenuto 8/10, mentre il BMW Active Driving Assistance Pro 7/10. In questo caso chiudono la classifica Land Rover e Chevy. Infine, guardano all’ultimo grafico pubblicato da CR, il Super Cruise di Cadillac è il migliore a tenere “attivo” il conducente con un bel 7/10, mentre è stato fortemente criticato Autopilot in questo senso, penultimo a 3/10 assieme a Porsche e Volvo. Ancora una volta ultima Mazda. CR ha impiegato due anni a testare tutti e 17 i sistemi, bisogna credergli sulla fiducia...