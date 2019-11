L'Autopilot di una Tesla Model 3 salva la vita ad una famiglia di anatre

Il proprietario di una Tesla Model 3 riferito che l'Autopilot della sua vettura avrebbe evitato una famiglia di anatre intenta ad attraversare la strada, salvandola da un incidente certo. Il tutto è stato registrato dalla dashcam integrata.

La casa automobilistica californiana ha a più riprese dichiarato di star lavorando costantemente al miglioramento delle feature di riconoscimento, utili ad evitare persone, animali e oggetti che dovessero inavvertitamente pararsi davanti alle vetture elettriche.

Andrej Karpathy, Senior Director dell'Intelligenza Artificiale presso Tesla, ha riportato che il suo team è impegnato nella raccolta di dati per accumulare più eventi rari possibili, tramite il parco auto equipaggiato con telecamere di bordo. Questo serve ad insegnare all'Autopilot i sistemi per reagire ed evitare gli incidenti.

Grazie alle TeslaCam stiamo iniziando a vedere gli effetti di questi sforzi, è infatti certamente possibile toccarli con mano tramite il video postato in alto. Un altro esempio del miglioramento ottenuto è la capacità dell'Autopilot di leggere ed evitare i coni stradali, cosa che in passato risultava difficile e spesso lacunosa.

Secondo Tesla stessa l'Autopilot sarebbe "nove volte più sicuro della guida degli automobilisti", ma allo stato attuale delle cose la regolamentazione dei vari Paesi non è ancora stata aggiornata per rendere utilizzabile in strada la guida autonoma di Livello 4. La situazione però sta lentamente evolvendosi, in quanto molte delle limitazioni attualmente presenti potrebbero cadere a breve.