Un'auto taglia la via ad una Tesla in autostrada, ma l'Autopilot reagisce alla grande

Ad oggi abbiamo oramai assistito a numerosi interventi salvifici da parte della guida autonoma di varie autovetture. In alcuni casi l'intervento umano magari avrebbe potuto comunque evitare l'incidente, ma nella situazione in alto dubitiamo fortemente che un conducente in carne ed ossa avrebbe potuto fare meglio dell'Autopilot di Tesla.

Come potete notare voi stessi dalle riprese della dashcam (forse di una Tesla Model 3), la vettura elettrica procedeva tranquillamente sulla corsia centrale di un'autostrada. Improvvisamente una piccola berlina scura, magari una Hyundai, taglia verso il centro dalla corsia di destra proprio davanti alla Tesla, la quale reagisce immediatamente scansandosi all'ultimo istante. In base a quanto riportato i meriti andrebbero tutti al sistema di guida autonoma, poiché pare che il conducente fosse in modalità Autopilot.

In seguito alla manovra azzardata dell'altro automobilista, la Tesla ha cominciato a rallentare per guadagnare una certa distanza dalla vettura che la precedeva. Osservando la dinamica propendiamo per confermare che i vari movimenti siano stati ad opera della macchina stessa, e al contempo non crediamo che un essere umano avesse potuto reagire in modo tanto repentino, soprattutto considerando la direzione dalla quale è spuntata la piccola berlina. Purtroppo non siamo stati in grado di trovare una esaustiva traduzione del racconto dei media locali sulla vicenda, in quanto totalmente in cinese, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità in questo senso.

Avviandoci a concludere vogliamo parlarvi dei prossimi e importanti aggiornamenti che stanno per approdare su gran parte dei più recenti modelli della casa automobilistica californiana. Innanzitutto sembra che la Guida Autonoma Completa di Tesla stia per diventare una Beta aperta a tutti, anche perché le ultime migliorie apportate over-the-air al software di bordo pare abbiano incrementato l'affidabilità a livelli particolarmente elevati.

In ultimo invece vogliamo menzionare una funzionalità molto attesa da parte di parecchi clienti del brand di Fremont: Elon Musk sta preparando il software Tesla V11, tramite il quale verrà introdotta la Modalità Sentinella in tempo reale.