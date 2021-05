Autopilot Tesla contro guida umana: arriva la compilation definitiva

Il canale YouTube Wham Baam Teslacam è divenuto popolarissimo in seguito alla pubblicazione costante di compilation inerenti le registrazioni effettuate dalle telecamere di bordo delle Tesla. E' inutile dire che il focus si concentri prevalentemente sugli incidenti e soprattutto sugli episodi più eclatanti.

L'ultima condivisione concerne un montato di clip sull'Autopilot di Tesla e sulla guida umana, con incidenti, errori grossolani e salvataggi miracolosi (a proposito, eccone uno). Alla fine risulta chiaro come i pessimi automobilisti siano la causa dei disagi più importanti.

I produttori di auto stanno infatti affidandosi sempre di più ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, più semplicemente conosciuti come ADAS, per provare a mettere una pezza alla mortalità e al numero di scontri che avvengono sulle nostre strade ogni giorno. In base ai dati che vengono pubblicati a cadenza regolare pare raggiungano con forte merito il loro obiettivo in uno scenario dove l'errore umano è tra le primissime cause di incidente stradale.

Il primo episodio riportato in alto sottolinea la totale perdita di controllo del conducente di una Sion TC, che apparentemente si accorge troppo tardi di aver invaso la corsia occupata da una Tesla e prova a metterci una pezza finendo per peggiorare ampiamente la situazione. Purtroppo il tutto porta ad un grave incidente in cui le vetture coinvolte subiscono danni pesantissimi, ma le cose si sarebbero potute mettere anche peggio se non fosse stato per l'Autopilot. Il sistema ha infatti immediatamente frenato la corsa della Tesla evitando che quest'ultima colpisse la fiancata della Sion TC mentre le tagliava la strada.

Buona parte degli altri 24 video verte sulla stessa tematica: l'interazione fra i conducenti in carne ed ossa e l'intervento dei sistemi di sicurezza automatizzati. Voi cosa ne pensate? Credete che guida autonoma e assistenza alla guida debbano prevalere oppure sostenete che il conducente debba avere sempre la meglio?

Prima di farcelo sapere tramite l'apposita sezione commenti in calce vogliamo chiudere restando in tema e rimandandovi quindi alla compilation dei 10 incidenti più violenti registrati dalle TeslaCam nel corso del 2021.