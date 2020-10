Autopilot Tesla evita l'incidente schivando un pessimo automobilista

Assistere a una vettura che evita l'incidente in modo completamente autonomo può essere sicuramente soddisfacente. Difatti, la Tesla Model 3 del video in alto è riuscita ad evitare il peggio frenando al momento giusto, e cioè un attimo prima dello scontro con un automobilista non particolarmente attento.

Il video pubblicato su YouTube da Cf Tesla espone con precisione ogni dettaglio. Il conducente della berlina elettrica californiana guidava verso casa con tre bambini a bordo. Non appena ha deciso di cambiare corsia spostandosi verso sinistra, una Mazda 3 si è lanciata nella stessa corsia infilandosi tra due auto ferme nel traffico senza prestare attenzione alle vettura in arrivo.

Si tratta di una manovra assolutamente illegale, poiché ha comportato l'attraversamento di due file di auto bloccate nell'ingorgo e di una doppia striscia gialla. Ovviamente il conducente della Model 3 non si aspettava di certo che una macchina si frapponesse fra lui e l'imminente semaforo, così ha ammesso di non esser stato pronto, in quel momento, a reagire all'evenienza.

L'Autopilot però, essendo gestito da un computer, non può distrarsi per definizione, e ha infatti inchiodato con precisione un momento prima dell'incidente il quale, sebbene non sarebbe avvenuto ad alta velocità, avrebbe comunque potuto ferire o spaventare i bambini a bordo. Il proprietario della macchina ha riferito di aver schiacciato il pedale del freno alcuni istanti dopo il dovuto, ma agire nonostante i sistemi di guida autonoma è comunque una buona idea.

Come di sicuro immaginerete, questa non è stata affatto la prima volta in cui l'Autopilot ha evitato un incidente certo, e per questo motivo abbiamo una compilation apposita da mostrarvi. In ultimo vogliamo però avvisare tutti gli automobilisti residenti in un Paese facente parte dell'Unione Europea: utilizzare l'Autopilot non è ancora legale, e una vicenda avvenuta due mesi fa nel Regno Unito lo sottolinea.