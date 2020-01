Autopilot di Tesla evita un incidente frenando in automatico: il video

Le auto Tesla sono le elettriche più desiderate del momento. Non solo per via delle loro ottime prestazioni, anche per via del famoso software Autopilot, l'assistente di guida che offre molteplici funzioni. Fra queste c'è anche la frenata di emergenza di pre-collisione, vediamo la funzione in azione in un nuovo video spuntato sul web.

Il Pre-collition Assist con frenata d'emergenza automatica è una funzione sempre più diffusa sulle auto di nuova generazione, nel giro di qualche anno lo avranno tutti i modelli del mercato, anche perché sistemi del genere contribuiscono a guadagnare punti nei test di istituti come Euro NCAP - che ha da poco rilasciato la lista dei veicoli più sicuri del 2019 in varie categorie.

Si tratta di un sistema di emergenza che frena in automatico qualora riscontri la possibilità di una collisione con un'altra vettura oppure un pedone/ciclista (anche se il riconoscimento dei pedoni dev'essere segnalato dallo stesso produttore, non tutte le auto lo hanno). Il funzionamento è molto semplice: grazie a dei sensori installati a bordo, l'auto è in grado di prevedere la collisione con un altro mezzo, anche se chi è alla guida è distratto e non si è accorto di nulla.

Lo spiega bene il video che trovate in pagina, girato da una Tesla Model 3: si vede chiaramente come il conducente stia per svoltare correttamente allo scattare del semaforo, notiamo però che la macchina si ferma all'improvviso e solo dopo vediamo entrare nell'inquadratura un'auto proveniente dal senso contrario - che forse il conducente, sicuro del verde, neppure aveva notato.