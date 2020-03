Ancora una volta l'Autopilot salva la situazione: evitata un'auto contromano

L'Autopilot di Tesla ha mostrato più volte la bontà del suo funzionamento. Tralasciando infatti i singhiozzi del periodo appena posteriore al rilascio sulle vetture californiane, sul web sono apparsi numerosi video che registrano il sistema di guida autonoma mentre evita incidenti vari.

Ed è proprio quello che pare essere accaduto anche pochi giorni fa. Il video non è estremamente chiaro, quindi non possiamo essere certi del fatto che l'incidente non sarebbe stato evitato comunque, ma in ogni caso l'intervento dell'Autopilot ci è sembrato quantomeno fulmineo.

All'inizio delle riprese è infatti possibile notare la luce di fari anteriori che si dirigono verso la Tesla Model 3, cosa che non dovrebbe accadere dato che entrambe le corsie della superstrada in questione prevedevano un unico senso di marcia. Per molti un avvistamento del genere può essere uno shock, e non è facile reagire immediatamente, soprattutto se si prende in considerazione che l'unica opzione per evitare lo scontro sarebbe quella di lanciarsi nell'altra corsia, rischiando nel di impattare un'altra vettura non vista, che nel frattempo si trovava di fianco.

In ogni caso, non appena questi fari si avvicinano, l'Autopilot frena immediatamente la Model 3, e un attimo dopo scarta sulla destra. Contemporaneamente il veicolo in infrazione si butta fuori dalla strada nel tentativo di evitare lo schianto, finendo per rischiare di perdere completamente il controllo. Non sapendo quello che accade di seguito speriamo che l'inattento automobilista stia bene.

Per concludere vi rimandiamo ad un evento piuttosto eccezionale, che ha visto due Tesla Model X coinvolte nella stessa spaventosa situazione in occasione della tempesta Dennis, e in entrambi i casi l'Autopilot ha risolto tutto.