Il nuovo Autopark per Tesla Vision sembra pazzesco, eccolo in azione

Dopo esserci occupati della nuova Tesla Model 3 Performance in arrivo, vi mostriamo come funziona la rinnovata feature chiamata Autopark in arrivo sulle auto con Tesla Vision.

Come molti di voi sanno bene, è ormai qualche anno che Tesla ha rimosso dalle sue vetture sensori e radar di ogni tipo per affidare tutto ciò che riguarda la sicurezza e la guida autonoma alle telecamere di bordo. Questo sistema basato su telecamere si chiama Tesla Vision e negli ultimi tempi ha avuto qualche feature in meno rispetto alle Tesla dotate di sensori a ultrasuoni. Ora però l’avanzata funzione Autopark arriva anche su tutte le Tesla dotate di sistema Vision, comprese dunque anche tutte le Model 3 e Model Y più recenti vendute in Europa. Presente all’interno dell’aggiornamento 2024.2.12, il nuovo Autopark si basa totalmente sull’intelligenza artificiale, utilizza infatti le reti neurali per offrire risultati simili all’High Fidelity Park Assist presente su vetture Tesla più “carrozzate”.

Nelle ultime settimane la funzione è stata riservata ad alcuni dipendenti Tesla tramite software 2024.2.11, ora però sembra pronta per arrivare a molti più tester con l’update 2024.2.12. Su X la feature è già stata messa alla prova su una Model Y non americana e priva di Full Self Driving Beta, dovrebbe insomma essere in linea con molte vetture presenti in Europa. Il funzionamento di Autopark è davvero semplice, il sistema è in grado di monitorare i parcheggi liberi attorno a noi mostrandoli sullo schermo. Sembra una sorta di videogioco, con il conducente che non deve fare altro che selezionare il parcheggio sul display e avviare la manovra - che sarà subito eseguita dalla vettura in autonomia in una manciata di secondi. Chi ha usato la nuova funzione assicura che è molto più efficace della versione precedente, non vediamo l’ora che il sistema arrivi ufficialmente in Europa per poterlo testare sul campo.

