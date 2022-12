Quanta autonomia ha il Volkswagen ID. Buzz con temperature sotto lo zero?

L'inverno è ormai arrivato e per le auto elettriche non è certo la stagione migliore. Fra temperature rigide e pneumatici invernali l'autonomia può scendere clamorosamente rispetto al normale, vediamo dunque come se l'è cavata il nuovo Volkswagen ID. Buzz.

Quando abbiamo testato noi l'ID. Buzz (qui l'articolo: Guidiamo il Volkswagen ID. Buzz elettrico) le temperature erano ancora clementi, un primo assaggio d'inverno invece lo abbiamo avuto con la Polestar 2, qui la nostra prova della Polestar 2 LRDM con Performance Pack. Ora a mettere alla prova il nuovo van elettrico ci ha pensato Bjørn Nyland, lo youtuber norvegese. L'ID. Buzz se l'è dovuta vedere con una temperatura di -4 gradi centigradi, affrontata inoltre con pneumatici invernali Continental VC7 su cerchi da 20".

Stando al video di Nyland, a 90 km/h si dovrebbe ottenere un range di 280 km, con un consumo di 26,6 kWh/100 km; a 120 km/h il range è sceso a 210 km, con un consumo di ben 35,5 kWh/100 km. La vettura in prova era un ID. Buzz Pro (dunque van a cinque posti) con una batteria da 82 kWh e trazione posteriore, ecco invece di seguito i dati dell'ID. Buzz Cargo ottenuti a 10 gradi centigradi.

Abbiamo 356 km di autonomia a 90 km/h con gomme Continental EcoContact 6Q su cerchi da 20", mentre a 120 km/h il range era di 261 km. La perdita di autonomia in inverno, con temperature al di sotto dello 0, è palese...