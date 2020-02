L'autonomia della Taycan? 'L'EPA si sbaglia, può fare 460Km senza ricaricare'

Sull'autonomia effettiva della Taycan se ne sono dette di tutte i colori. I primi test ufficiali americani parlavano di numeri assolutamente deludenti. Ora però una serie di test condotti da terzi sembrano riabilitare completamente l'immagine della elettrica sportiva di Porsche.

Se l'EPA parlava di 201 miglia, vale a dire poco più di 323Km, l'ex pilota Dan Edmunds su Autoblog ci racconta una storia ben diversa. Secondo l'ex pilota la Porsche Taycan Turbo sarebbe in grado di sfrecciare tranquillamente per almeno 287 miglia (e dunque 460Km) prima di dover tornare alle stazioni di ricarica.

Si tratterebbe dunque di un numero del 30% superiore a quello pubblicizzato da Porsche — che è estremamente cauto in ragione dei numeri forniti dai test dell'EPA.

Edmunds scrive di aver provato a lungo la macchina, e che sebbene la prospettiva di un raggio ridotto ad appena 201 miglia non lo spaventava, visto che ha una certa familiarità con i veicoli elettrici e sa che questo non è un reale problema per la maggior parte dei tragitti, i numeri dell'EPA sono sicuramente da rivedere. "La vera autonomia della Turbo è indubbiamente migliore di quella che suggerisce l'EPA".

Come avevamo già raccontato a suo tempo, l'EPA conduce test molto più "tosti" e impegnativi di quelli dell'equivalente agenzia europea, che usa lo standard WLTP, con l'ovvia conseguenza che quando si parla di auto elettriche esiste sempre un gap piuttosto forte trai valori pubblicizzati dalle filiali americane e quelle europee dei principali brand automotive.