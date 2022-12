L'autonomia reale delle auto elettriche: i migliori EV del mercato attuale

Ogni auto elettrica ha un'autonomia stimata in via ufficiale, del resto ogni produttore è tenuto a testare le nuove vetture secondo lo standard europeo WLTP. Un procedimento standard che simula diverse situazioni di utilizzo i cui risultati però possono differire dal mondo reale: ecco dunque qual è la vera autonomia delle attuali auto elettriche.

Ce lo dice un nuovo test svolto da InsideEVs USA, che ha provato a calcolare l'autonomia reale delle vetture a una velocità fissa di 70 miglia all'ora (112 km/h). Il magazine americano ha sottolineato che si tratta di un test non perfetto al 100%, infatti le condizioni stradali, meteo e del traffico sono state sempre diverse, dunque bisogna prendere i dati come un riferimento indicativo, "potenziale".

Secondo i dati raccolti da InsideEVs USA, la vettura con più autonomia reale in assoluto è la Lucid Air Dream Edition (nonostante Elon Musk pensi che Lucid sia prossima al fallimento), che negli Stati Uniti costa quasi 170.000 dollari e offre poco più di 800 km di autonomia reale. Al secondo posto è arrivata la Mercedes-Benz EQS 450+ con ben 635 km di strada, mentre terza si è classificata la BMW iX xDrive50 con cerchi da 20": 555 km (con la BMW iX xDrive50 in Val D'Aosta).

La lista continua con la Tesla Model 3 Long Range AWD del 2021 con 498 km, la Porsche Taycan RWD 93 kWh con 490 km, la Tesla Model S Plaid con cerchi da 21" con 482 km. La classifica di InsideEVs è ancora lunga, abbiamo infatti la Tesla Model 3 Long Range del 2019, la Ford Mustang Mach-E Californa Route 1 Edition, la Ford Mustang Mach-E Extended Range, la Porsche Taycan 4S solo per citarne alcune. Come prevedibile, si tratta di auto molto costose, al di sopra dei 50.000 dollari, al di sotto ci sono soltanto la Tesla Model 3 Long Range, la Tesla Model Y Long Range, la Hyundai KONA Electric e la IONIQ 5. In basso trovate la lista completa.