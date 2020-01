L'autonomia della Porsche Taycan è davvero deludente? La prova su strada dice il contrario

Un automobilista che sceglie di acquistare una nuova auto elettrica vuole soprattutto sapere quanti chilometri è possibile percorrere con una sola carica, un aspetto fondamentale soprattutto alla luce di una ricarica non proprio fulminea. Ebbene a tal proposito la nuova Porsche Taycan aveva deluso nei test EPA, ma è davvero così?

L'EPA, l'ente americano che vigila sull'efficienza dei veicoli, aveva riscontrato un'autonomia di 323 km per la Taycan Turbo e 309 km per la Turbo S, più potente e quindi anche più esosa in termini energetici. Dati inferiori alle stime ufficiali Porsche, che una prova di InsideEVs sconfesserebbe totalmente. Tom Moloughney ha infatti avuto la possibilità di guidare una Taycan Turbo da Atlanta, in Georgia, fino a Daytona Beach, in Florida, un viaggio da circa 700 km. L'occasione perfetta per testare le potenzialità della Taycan Turbo "nel mondo reale", in un vero viaggio on the road.

Alla partenza la batteria segnava 98% di carica, la prima pausa è stata effettuata con il 39% di energia e 156 km rimanenti sullo schermo. Con il 59% di batteria erano stati percorsi 215 km. Dopo una carica di 31 minuti, la batteria segnava di nuovo 96%. Alla seconda pausa restava il 41%, con 230 km percorsi con il 55% di carica: seconda ricarica e di nuovo auto al 98%. Terza e ultima parte: 62% di energia usata, 255 km percorsi.

Il viaggio è stato fatto per la maggior parte fra i 110 km/h e i 130 km/h, toccando raramente i 160 km/h e tenendo a bada le modalità Sport e Sport Plus. Del resto il test non era sulla potenza bruta, ma su quanta strada si potesse percorrere con la Taycan Turbo e un'andatura "legale": i risultati parlano di 2,96 miglia (4,76 km) per kWh su un viaggio da 436 miglia (700 km), che moltiplicato per gli 83,7 kWh utilizzabili della Taycan significa un'autonomia di 399 km con una carica, un dato più vicino a quanto affermato da Porsche che non a quelli dell'EPA. Che i test dell'ente vadano in qualche modo ricalibrati o fatti in modo diverso? (Foto: Tom Moloughney)